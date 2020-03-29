هل يصبح لقاح السل المنقذ للمصابين بكورونا حول العالم (فيديو)

كتبت هند عادل

يواصل العلماء أبحاثهم للتوصل لعلاج أو لقاح لمقاومة فيروس كورونا الذى تفشى بصورة كبيرة بدول العالم وأصاب مئات الألاف وحصد أرواح الالاف، وهناك أمال جديدة حول فاعلية لقاح السل فى إحداث نتائج جيدة فى معركة مواجهه تفشى كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة the print الهندية تجرى العديد من الدول الأن تجارب على لقاح السل BCG للتحقق فى مدى فاعليته فى رفع قدرة الجهاز المناعى لمواجهه فيروس كورونا، هذا اللقاح المستخدم لعلاج مرض السل يحمل اسم علماء الأحياء الدقيقة ألفرنسيين ألبرت كالميت وكاميل غيرين ، الذين طوروه قبل حوإلى مائة عام فى عام 1919 لمحاربة الأمراض التنفسية شديدة العدوى.

وستبدأ الدراسات هذا الأسبوع فى أكثر من 6 دول بدءًا من هولندا تليها ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والهند واستراليا ودول أخرى.