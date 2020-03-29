هانى الناظر: بلاش تمشى وراء وصفات السوشيال ميديا.. والكلور يسبب حروق بالجلد

كتبت نهير عبد النبى

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، خلال استضافته فى برنامج الحياة اليوم: "أرجوكم بلاش من وصفات السوشيال ميديا لأى شىء سواء علاج أو وقاية إلا فى حالة صدورها من وزارة الصحة أو الصحة العالمية، أو أطباء متخصصين، لأن لها أضرار كثيرة".

وأضاف الناظر: "يستخدم الكثيرون الكلور فى التطهير والتعقيم كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا، ولكنه من أخطر الطرق التى يستخدمها الكثيرون وتؤثر على صحة البشرة وتؤدى لحروق عديدة، فبعض الحالات استخدامت الكلور فى الوجه مما سبب أضرارا عديدة".

وتابع الدكتور هانى الناظر: "الكلور يستخدم فى أرضية الحمامات وكعب الأحذية فقط، وذلك مع ارتداء القفازات أثناء الاستخدام، وذلك نظرا لأضراره على البشرة، فالكلور سبب حروقا كثيرة وطالما أنت فى البيت فلا داعى لاستخدام الكلور للتعقيم، فوجودك فى البيت هو وقاية بالفعل".