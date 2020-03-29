اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: أثرياء فرنسا وأوروبا يهربون إلى منازل أخرى وينشرون الفزع

الأحد، 29 مارس 2020 05:23 م
نيويورك تايمز: أثرياء فرنسا وأوروبا يهربون إلى منازل أخرى وينشرون الفزع شوارع خالية بفرنسا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الأثرياء الأوروبيين يهربون من فيروس كورونا بالتوجه إلى منازل أخرى، ويشرون بذلك الخوف وأيضا الغضب.

 

 وأوضحت الصحيفة أن سكان المدن الأثرياء فى فرنسا ودول أوروبية عديد بدأوا يهربون من المناطق التى تمثل بؤر الأزمة إلى منازل أخرى يمتلكونها، القريبة من البحر أو الجبال مما تخفف من انزعاجهم من القيود ومع وجود إنترنت يسمح لهم بالعمل عن بعد، لكنهم يجلبون أيضا مخاوف من أنهم سينقلون الفيروس إلى مناطق بها عدد قليل من المستشفيات للتعامل مع ارتفاع أعداد المرضى، مما يزيد من الخطر على السكان المحليين وأغلبهم من المسنيين وذوى الدخل المحدود.

 

وعلى العكس من الطبقة التى تمتلك منازل ثانية، يواجه كثير من الأوروبيين احتمالية أن يمضوا أسابيع فى الحجر فى أماكن ضيقة. البعض تم تسريحه بينما يجب على آخرين الاستمرار فى العمل وأحيانا بحماية محدودة فى وظائف منخفضة الأجر مثل كاشير فى سوبر ماركت أو عامل توصيل يتطلب اتصال مع الأشخاص.

 وفى البداية حثت الحكومة الفرنسية مواطنيها على العمل من المنزل لإبطاء وتيرة انتشار المرض، لكنها واجهت احتمال رفض البعض للعمل لمخاطر صحية، فحث وزير المالية الفرنسى كل الموظفين من كافة الأنشطة الضرورية على الذهاب إلى أماكن عملهم.

 

وتحدثت الصحيفة عن سكان جزيرة فرنسية هادئة على ساحل الأطلنطى، الذين شعروا بالغضب لقدوم الباريسيين إلى جزيرتهم بعد فرض الإغلاق فيها.  واعتبروا أن سلوكهم غير مقبول وأنانى، واضطر عمدة الجزيرة لإغلاق الجسر الوحيد الذى يربط الجزيرة بالبر الرئيسى، لكن السلطات الوطنية قالت إن هذا الإجراء غير قانونى. وقد تضاعف عدد سكان الجزيرة بين عشية وضحاها ليصبح 20 ألف. وبعد نحو أسبوعين من بدء الإغلاق الوطنى فى 17 مارس، أصبح هناك 70 حالة مشتبه فى إصابتها بكورونا فى الجزيرة.


 


فرنسا

اوروبا

كورونا

اثرياء اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة