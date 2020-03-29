نقيب الأشراف يوجه رسالة دعم لجيش مصر الأبيض وتحية وتقدير للشعب على التزامه

كتب لؤى على

وجه السيد محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، رسالة تحية وتقدير ودعم ومؤازرة لجيش مصر الأبيض من العاملين بالقطاع الصحي أطباء وممرضين وعمال لما يبذلونه من جهد كبير في مجال التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في سبيل تحقيق الوقاية اللازمة للشعب المصري وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء التام ما يجعل هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات للمتعافين والمتحولين للحالة السلبية، مقدماً خالص تعازيه لمن رحلوا بسبب هذا الوباء.

وقال الشريف في بيان له اليوم، إن الشعب المصري العظيم يقدم نموذجاً فريداً في انضباطه والتزامه بالقرارات الوقائية والصحية التي أعلنتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعليهم أن يواصلوا حالة الانضباط لحين اجتياز الظرف الاستثنائي والراهن الذي نتضرع إلى المولى عز وجل بأن ينجلي عنا في أقرب وقت وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كافة والإنسانية جمعاء من هذا المرض اللعين.

وناشد نقيب الأشراف، عموم المصريين إلى تجاهل أي دعوات أو شائعات من شأنها إثارة البلبلة وتعريض أمنهم وسلامة مجتمعهم وأهاليهم للخطر، وأن يكون التزام بيوتهم في الفترة وعدم الخروج إلا في الضرورة الملحة وسلوك كافة الطرق والإجراءات التي تضمن لهم الحفاظ على أرواحهم وسلامة من يحبون وأن يضعوا نصب أعينهم مراد الحق عزوجل حين حذر من الاستهتار أو تعريض النفس للخطر فقال جل وعلا :" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".