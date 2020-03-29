مياه المنيا: خطة لتعقيم وتطهير الأماكن العامة والحيوية داخل المحافظة

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مديرى الافرع بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بالتنسيق الكامل والمستمر مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة المختلفة ، للقيام بأعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين الرئيسية ، حيث تم تطهير وتعقيم محطة السكه الحديد ومجمع مواقف الإخصاص ومحطة الاتوبيس السريع ومعهد الأورام وحى جنوب المدينة وموقف ملوى وأبو قرقاص وعدد من الأماكن الأخرى داخل مدينة المنيا .

وذلك بناءا على تعليمات كلا من اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه بعمل خطة تعقيم وتطهير للأماكن العامة والحيوية على مستوى المحافظة .

ففي مركز أبو قرقاص ، تم تطهير وتعقيم شارع صيدناوى وبنك مصر وبنك الاتمان الزراعي وبنك القاهره ، وجميع الشوارع ومستشفى الفكريه العام ومحكمه الفكريه ومدينة أبوقرقاص ، وفى مركز ملوى تم تعقيم وتطهير شارع الجلاء وشارع العرفانى وشارع الثانوية بنات .

وفى مركز مطاى تم تطهير عدد من الشوارع الرئيسية ، منها شارع الثورة وشارع بورسعيد وشارع مسجد صلاح الدين وطريق مصر أسوان الزراعى وبعض الشوارع الفرعية .

وفى مركز العدوة تم تطهير وتعقيم شارع بورسعيد وشارع الشهيد أحمد إسماعيل وشارع الشهيد محمد لطفى وشارع على بن ابى طالب و فى مركز دير مواس تم تطهير وتعقيم شوارع الجمهورية والجيش وشارع صلاح سالم وجارى استكمال الإجراءات الوقائية بكامل المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة ضد فيرس كورونا.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بعمل حملة مكبرة للنظافة وتمهيد الطرق ورفع المخلفات الصلبه ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازيه لمجابهة فيروس كورونا .

حيث قامت الحملة بفض الأسواق الدائمه والإسبوعيه لمنع التزاحم والاختلاط ومنع انتشار وتفشى العدوى بين أبناء ديرمواس ، كذلك رش وتطهير الشوارع والأماكن العامه او النوادى ومراكز الشباب والمواصلات .

كما تابعت الحملة إغلاق المطاعم والكافتيريات والمقاهى بمواعيدها المحدده إلى جانب متابعة الاسعار فى المحال والصيدليات للوقوف على الالتزام بالاسعار وصلاحية السلع وتوافرها والسعى لتوفير خبز مطابق للمواصفات ولإجراءات الرقابيه وتقديم الدعم للمستشفيات .

واعلنت الوحدة المحلية إنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، برش وتعقيم الشوارع والأماكن العامه والمصالح الحكوميه ودور العبادة وحشد وتعبئة كافة الجهود لمجابهة فيروس كورونا للوصول إلى مرحلة انحسار ه ومنع تفشيه وانتشاره .

وجه سراج عبد الحميد رئيس المركز برش ، بتعقيم شوارع ديرمواس فى توقيت سريان حظر التجول وكلف شركة المياه بالقيام بدورها فى هذا الشأن باستخدام سيارة الشركة ومعاونة الوحدة المحلية فى هذا الصدد ،حيث تم رش وتعقيم شوارع ديرمواس .

فيما قام عدد من الشباب والجمعيات برش وتعقيم عدد من أحياء ديرمواس بجهود ذاتيه وذلك كأحد أشكال المشاركه المجتمعيه والاهليه.

هذا وتواصل الوحدة المحلية جهودها لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائيه والاحترازيه لمجابهة فيروس كورونا وتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن .

حملة نظافة بديرمواس

حملة نظافة بديرمواس