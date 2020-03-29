اليوم السابع
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"مصر للطيران" تسير رحلة جديدة لإجلاء المصريين من لندن الثلاثاء المقبل

الأحد، 29 مارس 2020 02:13 م
"مصر للطيران" تسير رحلة جديدة لإجلاء المصريين من لندن الثلاثاء المقبل طائرة مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران، الثلاثاء المقبل، رحلة جوية إلى مطار "هيثرو" بلندن، لإعادة المصريين العالقين هناك، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل المقبل، كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

 

وأكدت الشركة، أن الرحلة ستنطلق عصر الثلاثاء المقبل من العاصمة البريطانية لندن، وعلى متنها عدد من المصريين العالقين بلندن والراغبين فى العودة إلى مصر، نتيجة تفشى فيروس كورونا، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين وزارتى الطيران المدنى والهجرة لإجلاء المصريين من عدة دول بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية.

 

ونظمت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، اليوم الأحد، رحلتين استثنائيتين تقلعان من مطار شرم الشيخ الدولى، وعلى متنها وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم، متجهة إلى لندن وتعود الرحلتين إلى مطار القاهرة الدولى وعلى متنها ما يقرب من 300 مصريا من العالقين بلندن.

 

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أمس السبت، رسالة طمأنة إلى المواطنين المصريين المتواجدين فى المملكة المتحدة، مؤكدة أنه سيتم مساعدة العالقين هناك والذين سافروا لرحلات أو لسفريات عمل.

 

وأضافت نبيلة مكرم، أن وزير الطيران قام بإبلاغنا انه سيكون هناك طائرتين، غدا الأحد، يقومون بنقل المصريين من لندن إلى القاهرة وستقوم بنقل المواطنين المصريين إلى مصر.

 

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان لنقل المصريين الراغبين فى العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


مصر للطيران

لندن

فيروس كورونا

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