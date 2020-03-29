مصادر: لا صحة لتحرير مخالفة خرق حظر التجوال لطبيب في المنوفية

كتب محمود عبد الراضي

تداول مواقع التواصل الاجتماعي خبر بعنوان " أمن المنوفية يحرر محضر بخرق حظر التجوال لطبيب رغم الإستثناء " ، يتضمن تحرير محضر لأحد الأطباء لمخالفته قرار حظر التجوال بمحافظة المنوفية بالرغم من إستثناء الأطباء من قرار الحظر.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إستيقاف "مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية" من قِبل رجال الشرطة أثناء مروره بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية أثناء الحظر، وتم الإطلاع على "التراخيص وتحقيق شخصيته" وتم تحرير مخالفة مرورية "لسيره عكس الإتجاه" وصرفه دون تحرير أية محضر له بمخالفته قرار حظر التجوال أو إصطحابه لديوان المركز.

وعلل المذكور نشر تعليق بذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " إعتقاداً منه بتحرير محضر له لمخالفته قرار الحظر ، مؤكداً إزالة المنشور عقب إستبيانه حقيقة الواقعة ، كما أكد عدم تعرضه لسوء معاملة أثناء التعامل معه.