مشادة بين وزير النقل ووائل الإبراشى بسبب زحام المترو.. والوزير: الصور قديمة

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامى وائل الإبراشى، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بعد عرض الإبراشى، فيديو لزحام داخل مترو الأنفاق.

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الفيديو الذى عرضه الإعلامى وائل الإبراشى، كان يوم الأربعاء ساعة تطبيق الحظر، معلقاً: "غير مقبول تطلع صور يوم الأربعاء قبل الحظر بدقيقة، والنهاردة مكنش فيه أى زحام".

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن هذا السلوك البشرى كان يوم الأربعاء، متابعا: "مكنش فيه زحام وركبت كل القطارات وشوفت كل المترو، بس تقول إيه، اللى اتعمل وصور النهاردة إيه، واللى اتعمل قلته فى كل التليفزيونات، يا أستاذ وائل أنت إعلامى محترم، لو سمحت هات صور إمبارح والنهاردة وأول امبارح، وشوف الحكومة عملت إيه".

واستكمل وزير النقل: "مش مقبول حضرتك تطلع صورة النهاردة، وكانت يوم الأربعاء قبل الحظر".

وأنهى وزير النقل المداخلة، قائلاً: "أنا بشكرك يا أستاذ وائل على مجهودك واللى أنت عملته ومتشكر جدا".

ورد الإعلامى وائل الإبراشى: "كان فيه زحام وجزء منه سلوك بشرى نعمل إيه، إذا أنت واخد المسألة موجهة لحضرتك لا مش دا الهدف، ولسه فيه زحام"، مردفاً: "محدش قال إن الصور النهاردة".

وأردف الإبراشى: "لما بنعرض ده الهدف هو إنه حال الزحام دى متحصلش تانى، وحالة التكدس دى ميحصلش تانى"، مضيفا: "القضية مش قضية مسؤوليات فردية الآن، الناس كلها في مركب واحد، يبقى الناس كلها تتحمل المسئولية من مجهود بشرى والمسئولين في قطاعا الدولة المختلفة".