اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 11:56 م
خالد صلاح
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مدير إدارة الطب النفسي تقدم نصائح للتخلص من الضغط النفسي بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 11:55 م
مدير إدارة الطب النفسي تقدم نصائح للتخلص من الضغط النفسي بسبب كورونا الضغط النفسي
فاطمة ياسر

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قدمت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين  بالأمانة العامة للصحة النفسية، خلال برنامج رأي عام المذاع علي قناة "ten"، بعض النصائح التي تساعد في التخلص من الضغط النفسي الناتج عن كثرة الأخبار الخاصة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

-البعد عن تتبع الأخبار الخاصة بالفيروس التاجي كورونا، والاكتفاء ببرنامج واحد وتجنب  الشك.

-ينصح بأخذ القسط الكافي من النوم، لأنه من الأمور التي تقلل فرص الشعور بالتوتر والقلق، ولذا عليك النوم من 7 إلي 8 ساعات في اليوم.

-تناول الأطعمة الصحية يعد من الحيل الجيدة التي أيضًا لك الحصول علي الراحة النفسية وتقلل من فرص التعرض لنوبات من الهلع والقلق والتوتر.

-القيام ببعض الأنشطة للتسلية خلال اليوم تعد من الحيل الجيدة كالقيام بالقراءة أو التواصل مع الأصدقاء بالصوت والصورة، أو القيام بالرسم أو الغناء، أو اللعب مع الأطفال.

-الصلاة أو قراءة القرآن تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في حصولك وإمداد بالعديد من الراحة  النفسية الاطمئنان، فالقيام  باتباع الروحانيات تعد من الحيل التي تحسن الحالة النفسية بشكل كبير.  

-التعامل مع الأطفال في زمن الكورونا يجب أن يعتمد التعامل معهم علي الأم فالتي تشعر بالتوتر والقلق تساعد في نقل هذا الأمر للأطفال، ولذا عليها البقاء بحالة نفسية جيدة حتي لا تنتقل للأطفال، ولذا يجب عليها الاهتمام بصحتها النفسية.

-علي الأم اعتياد أطفالها علي الروتين، بتناول الطعام الصحي، وغسيل اليدين بالطريقة الموصي بها، عن طريق تشغيل بعض الأغاني  لمساعدتهم في القيام بها وتشجعهم.

 


التخلص من الضغط النفسي

الضغط النفسي في زمن كورونا

كورونا

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