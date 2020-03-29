محمد بن زايد يجرى اتصالا مع الرئيس العراقى لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين

كتب خالد إبراهيم

أجرى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال بن زايد عبر حسابه على موقع "تويتر": "بحثت مع الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومستجدات انتشار فيروس كورونا وجهود احتوائه والوقاية منه، ومجالات التعاون والتنسيق المشترك لمواجهته والتخفيف من تداعياته المختلفة".



محمد بن زايد على تويتر

وكان بن زايد قد أجرى اتصالا مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، وبحثا خلاله تجسيد مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية"على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "بحثت هاتفياً مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، تجسيد مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته، نُقدّر دعوة البابا للوحدة العالمية، والتآزر خلال هذه الظروف، ستبقى دولة الإمارات جسر الخير والسلام والعون لشعوب العالم".