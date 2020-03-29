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محمد بن زايد وبابا الفاتيكان يؤكدان: على العالم أن يتحد فى مواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 10:40 م
محمد بن زايد وبابا الفاتيكان يؤكدان: على العالم أن يتحد فى مواجهة كورونا محمد بن زايد والبابا فرنسيس
إيمان حنا

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أكد كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، على أن العالم يمر بظرف عصيب أصبح خلاله في أشد الحاجة إلى التعاون والتضامن والتكاتف الإنساني وتوحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة الوباء وانقاذ البشرية من تداعياته ، مؤكدين ضرورة إعلاء القيم الإنسانية في التعامل مع هذا التحدي العالمي المشترك بروح التآخي والتآلف والمبادرة إلى مد يد العون ومساعدة الآخر من أفراد ومجتمعات ودول. وفق وام.

 

وتناول محمد بن زايد وبابا الفاتيكان، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين وتطورات انتشار فيروس " كورونا " وأهمية تعزيز التضامن والتعاون العالمي في مواجهته والتعامل مع تداعياته،  إضافة إلى سبل ترسيخ مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية " التي أطلقت في أبوظبي العام الماضي.

واطمأن بن زايد - خلال الاتصال - عن صحة البابا فرنسيس ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته له الصحة والسلامة.

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته أن تتجاوز إيطاليا و الفاتيكان محنة وباء " كورونا " في أسرع وقت، مؤكدا دعم دولة الإمارات والوقوف إلى جانبهما خلال هذه الظروف العصيبة التي تمر بها والعالم أجمع.

وأكد بن زايد خلال المكالمة على الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الدينية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان، في الدعوة إلى التضامن العالمي خلال الظروف الحرجة الحالية، معرباً سموه عن تقديره لمواقف قداسته الداعية إلى الوحدة العالمية منذ ظهور الفيروس. كما أكد أن دولة الإمارات ماضية في التنسيق ودعم الجهود العالمية لمواجهة خطر " كورونا " ومد يد العون للمحتاجين إلى مساعدة معربا عن أمله في الانتصار على الفيروس بالوحدة والتعاون.

من جانبه أعرب بابا الكنيسة الكاثوليكية عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مثمنا مبادرات دولة الإمارات الإنسانية ومواقفها النبيلة خلال هذه المرحلة الخطيرة التي يشهدها العالم إثر تفشي وباء " كورونا ".

 

 


محمد بن زايد

البابا فرنسيس

كورونا

الامارات

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