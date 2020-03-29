محافـظ المنوفية: منافذ متحركة لبيع السلع الأساسية والمطهرات والكحول ..صور

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن توفير منافذ متنقلة من منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، يأتى هذا فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما صرح محافظ المنوفية بأن المنافذ تعد دفعة أولى وسيتم توفير منافذ أخرى متنقلة وثابته بنطاق المحافظة، وسيتم البدء اليوم بمدينة شبين الكوم فى المواقع التالية ( مزلقان العبور بحى غرب - مجمع المواقف بمدخل ميت خاقان– ميدان الكاتعة بالحى القبلى - ميدان جلهوم بشارع سعد زغلول بالبر الشرقى – أمام مركز شرطة شبين الكوم بحى غرب )، كما سيتم توفير منافذ جديدة بدءً من غداً على كافة مراكز المحافظة، هذا وتتضمن المنافذ بيع المنظفات والمطهرات والكحول وكذا لحوم مبردة ومواد غذائية وسلع أساسية .

هذا وقد أكد المحافظ على أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة أو المتحركة ، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد في خدمة وطنهم الغالى مصر.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن شن حملات يومية علي الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

و أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية،فى بيان له أمس عن تحرير 150 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية عن اليوم 28 مارس أسفرت عن تحرير 35 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 115 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات آخري.

وأضاف بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير 2 محضر جنح الشهداء ضد أصحاب محلات توزيع مواد غذائية وضبط 1000 كيس كاتشب ، و 1000 كجم مستردة مجهولة المصدر، وكذا ضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله ومخصص لانتاج المخابز البلدية .















