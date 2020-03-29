اليوم السابع
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محافظ دمياط تناقش خطط المشروعات للعام المالى المقبل

الأحد، 29 مارس 2020 06:12 م
محافظ دمياط تناقش خطط المشروعات للعام المالى المقبل محافظ دمياط تناقش خطط المشروعات للعام المالى المقبل
دمياط عبده عبد البارى

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الأحد، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وطارق بدوى مدير مديرية الطرق، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن ميت أبو غالب والروضة وعزبة البرج، ورؤساء شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المصرية للاتصالات ونائبى رؤساء المدن وسكرتيرى الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية والتخطيط بكل وحدة.

 

وتم خلال الاجتماع عرض مقترحات الوحدات المحلية لمدن ميت أبو غالب والروضة وعزبة البرج كلاً على حدا وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تضمنت تلك المقترحات الخطط المستقبلية للمشروعات المطلوب تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2021/2020، بما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين وبما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات وتحسين البنية التحتية بالإضافة إلى توضيح كافة المشاكل والاحتياجات الخاصة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحى وغاز واتصالات وكهرباء وكابلات الفايبر الخاصة بمنظومة التحول الرقمى والاتصالات.

 

واطلعت المحافظ على كافة التقارير الخاصة بحالة الطرق والشوارع بتلك المدن والتى تحتاج إلى أعمال رصف أو رفع كفاءة أو الرد الشىء لأصله من قبل شركات المرافق، فضلا عن الحصر الخاص باحتياجات أعمدة الإنارة ومعدات ومهمات النظافة.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض على ترتيب الأولويات الخاصة بتلك الاحتياجات للمناطق المحرومة أولاً والعمل على التنسيق الكامل بين كافة الجهات والبدء فى وضع دراسات وبرامج زمنية محددة لتلك الأعمال.

 

 


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