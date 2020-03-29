محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمركز اللوجيستي ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

بورسعيد – السيد فلاح

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل فى المركز اللوجيستى بحى الشرق، للوقوف على آخر تطورات العمل بداخلة ومتابعه الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المركز اللوجيستي.

وأطمئن اللواء عادل الغضبان، علي سير العمل بشكل منتظم، وأشاد المواطنون بسرعة إنهاء الإجراءات .

كما حرص محافظ بورسعيد، على التعرف على حركة انتظام الجمارك معدلات العمل به، لاسيما أن موانئ غرب وشرق بورسعيد تعمل علي مدار اليوم لنقل الحاويات إليها.

واكد محافظ بورسعيد، علي المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وترك مسافات بينهم وذلك حفاظًا علي حياتهم من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه، مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بوضع خطة تساهم فى الاستعانة بالشباب فى أعمال توعية المواطنين خلال هذه المرحلة والتى تتطلب تكاتف جميع المواطنين مع جهود الأجهزة التنفيذية للمرور بسلام من هذه الفترة الصعبة ومواجهة تداعيات الفيروس المستجد .

وأكد محافظ بورسعيد، أن وعى المواطنين بالتعليمات التى تقرها الدولة المصرية للحفاظ على أرواح المواطنين من أهم متطلبات المرحلة، حتى لا تضيع جهود الجهات المعنية هباءً والتى تعمل ليلًا ونهارًا من أجل صحة وسلامة المواطن فى المقام الأول، مناشدًا الجميت بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن قيام الشباب بتوعية المواطنين يمثل أهمية كبرى فى مواجهة الفيروس المستجد، والتى تشمل توعية المواطنين بتعليمات الدولة وكيفية تنفيذها وتوعيتهم باتباع الأساليب الصحية الجيدة والتى تمنع انتقال العدوى والتواجد الميدانى بين المواطنين لمتابعة الأرشادات التى يجب تنفيذها أثناء التعامل فى مختلف الجهات، فى إطار خطة المحافظة لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا.