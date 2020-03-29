محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالات بمحيط محور "روكسى رمسيس".. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى، يرافقه اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

وتقع العقارات التي يتم إزالتها، في مسار توسعه المحور المرورى الجديد "روكسى رمسيس"، والذى قارب على الإنتهاء، حيث تم تعويض السكان بوحدات سكنية بديلة وكذلك تعويض أصحاب الأكشاك بتوفير أكشاك بديلة لهم.

وتأتى جولة محافظ القاهرة بمحور روكسى رمسيس، للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أيام، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالات بالمنطقة لاستكمال المشروع.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أجرى أول أمس الجمعة جولة تفقدية لعدد من المشاريع الجارى تنفيذها بنطاق العاصمة، حيث تابع المحافظ أعمال استكمال محور روكسى رمسيس المرورى، وأعمال الإزالات بمنطقة منشية الصدر.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير شارع جسر السويس من منطقة القبة حتى الألف مسكن، حيث اقتربت محافظة القاهرة من إنهاء المرحلة النهائية من أعمال تطوير شارع جسر السويس الذى يربط بين أحياء عين شمس والنزهة ومصر الجديدة بداية من منشية البكرى.

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من خلال زياراته الميدانية آخر مستجدات تطوير شارع جسر السويس والذى يبلغ طوله 5 كيلو متر مؤكدا على أن العمل مستمر بتطوير وتوسعة الشارع فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بها.

وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.