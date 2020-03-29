محافظ البحيرة: دعم العاملين بالقطاعات الصحية لمواجهة فيروس كورونا

البحيرة - ناصر جودة

أعرب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شكره وتقديره للعاملين فى القطاع الصحى بالمحافظة، خاصة فريق العمل بمستشفى الصدر بدمنهور، وذلك لجهودهم الكبيرة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على تقديم كافة أنواع الدعم للعاملين فى القطاعات الصحية لما يقومون به من جهد رائع في مقاومة فیروس کورونا المستجد.

وطالب محافظ البحيرة الأطباء وأطقم التمريض ببذل المزيد من الجهد حتى يكلل الله تعالى مسعاهم فى القضاء على هذا الوباء .

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد شدد على تكثيف كافة الأعمال الوقائية الخاصة بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بالقرى والمراكز لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بالتزامن مع جهود قطاع النظافة برفع كافة التراكمات ونقلها للمقالب الوسيطة ومصانع التدوير المختلفة.

وأكد على استمرار فض وغلق كافة الاسواق بنطاق المحافظة ضمن الاجراءات والجهود الاستباقية والاحترازية التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرف العمليات الفرعية والمركزية وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها على الفور، مشيدا بمدى الوعى والحرص لدى معظم المواطنين فى التعامل مع الازمة والتفهم لكافة الجهود التى تتم حاليا لمواجهة والحدم من فيروس كورونا المستجد والمساهمة مع الاجهزة التنفيذية والامنية لتطبيق كافة القرارات المتخذة فى هذا الشان والالتزام بها .

ووجه محافظ البحيرة بتوفير مقاعد إنتظار على ان يراعى وجود مسافة بينها للمواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي "ATM" ، بالتزامن مع توقيت صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة ، وذلك منعًا للزحام ، كما وجه بتوزيع كمامات ( ماسكات ) وقفازات طبية لاستخدمها أثناء التعامل مع ماكينات الصرف .

وأهاب اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بإتباع المواطنين كافة الارشادات التوعوية والوقائية الخاصة بالتعامل مع ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مثل تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام الماكينة ، واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا .

وفى سياق متصل وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة عرض ادوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه .

وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.