اليوم السابع
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متى تعزل المرأة الحامل وهل هى معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا؟

الأحد، 29 مارس 2020 07:47 م
متى تعزل المرأة الحامل وهل هى معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا؟ هل المراة الحامل فى خطر الاصابة بفيروس كورونا؟
كتبت أمل علام

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ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير فى مختلف دول العالم، ويتم تحذير النساء الحوامل للحصول على مزيد من العناية لمواجهة فيروس كورونا، صنفت حكومة المملكة المتحدة الآن الأمهات الحوامل على أنهن من بين الفئة "الضعيفة" من المجتمع المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا" ـ Covid-19"

النساء الحوامل وخطر الاصابة بفيروس كورونا
النساء الحوامل وخطر الاصابة بفيروس كورونا

تعتبر النساء الحوامل في مجموعة "الضعيفة"، من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

قال البروفيسور كريس ويتي، كبير الأطباء في إنجلترا، إن إدراج النساء الحوامل في هذه المجموعة كان "إجراءً احترازيًا"، حيث أن الخبراء "فهموا مبكرا هذا الفيروس".

وأضاف نائبه، البروفيسور جوناثان فان تام، إنه يأمل أن تخفض هذه الإجراءات الجديدة معدل الإصابة وتحمي الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مضيفا: "عندما يتعلق الأمر بهذا بفيروس كورونا، فهو مرض جديد، أصاب البشر في جميع أنحاء العالم من بضعة أشهر فقط، إننا نتخذ إجراءات احترازية للغاية فيما يتعلق بالمشورة التي نقدمها للنساء الحوامل لزيادة البعد الاجتماعي.

وقال، "نحن نعلم أن مجموعة كاملة من الإصابات الطبيعية تكون أكثر خطورة في الحمل والنصيحة التي نقدمها احترازية للغاية.

ما هو الخطر على النساء الحوامل؟

وفقًا للكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (RCOG)، فإن الغالبية العظمى من النساء سيظهرن عليهن أعراضًا خفيفة أو معتدلة فقط، وتشمل هذه الأعراض السعال والحمى وضيق التنفس، يتم الاصابة بأعراض أكثر حده، مثل الالتهاب الرئوي، على نطاق واسع لدى كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات كامنة، ومع ذلك، يقولون أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث في النساء الحوامل، ونصحت المتخصصين في الرعاية الصحية بضرورة تحديدها ومعالجتها على الفور.

وقالت صحيفة" The Sun " البريطانية، مع ذلك، يقول الخبراء أيضًا إنه لا توجد حاليًا بيانات تشير إلى وجود خطر متزايد من الإجهاض أو فقدان الحمل المبكر فيما يتعلق بفيروس كورونا بـ Covid-19.

وأضافوا، إنه من غير المحتمل أن تكون هناك آثار خلقية أو تشوهات لفيروس كورونا على نمو الجنين.

ووفقًا لنصيحتهم،"لا يوجد أيضًا دليل على أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل إلى طفلك أثناء الحمل، لذلك من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في حدوث تشوهات في طفلك إذا كان لديك الفيروس.

هل يمكن للنساء الحوامل عزل أنفسهن ؟

طلبت الحكومة من 1.5 مليون بريطاني البقاء في المنزل خلال الأسابيع الـ 12 القادمة، وعدم الخروج لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك بعض النساء الحوامل، ومع ذلك، فإن هذه المجموعة تشمل فقط النساء الحوامل المصابات بمشاكل في القلب، كما يطلب من جميع النساء الحوامل أن يتبعن ببساطة نصائح الحكومة، ولا يغادرن المنزل إلا لواحد من أربعة أسباب أساسية.

بناءً على نصيحة الحكومة الحالية، قد يُطلب منك أن تعزل نفسك إذا كنت تعاني من أعراض فيروس كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو سعال جديد ومستمر، أو إذا تم اختبارك إيجابيًا للمرض.

يجب على النساء الحوامل اللاتي تم نصحهن بالعزل الذاتي البقاء في منازلهن وتجنب الاتصال بالآخرين لمدة 7 أيام.

توصي إرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية بشأن العزل الذاتي حاليًا الأشخاص بما يلي:

أولا: لا تذهب إلى المدرسة أو العمل أو الأماكن العامة

 ثانيا: لا تستخدم وسائل النقل العام

ثالثا: ابق في المنزل ولا تسمح للزوار

رابعا: تهوية الغرف من خلال فتح النافذة

خامسا: فصل أنفسهم عن أفراد أسرتهم الآخرين قدر الإمكان.

 سادسا:عدم استخدام المناشف والأواني الفخارية والأواني الخاصة بالمرضى، وتناول الطعام في أوقات مختلفة.

سابعا: حافظ على نشاطك قد ترغب في التفكير في روتين اللياقة البدنية عبر الإنترنت للحفاظ على النشاط..


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