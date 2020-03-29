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مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

الأحد، 29 مارس 2020 04:00 ص
مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى مترو الأنفاق أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو على العاملين بمحطات الخطوط الثلاثة والمتعاملين مع الجمهور، ضرورة ارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدى أثناء العمل كل ساعتين على الأقصى، مطالبة إدارات الخطوط الثلاثة بالتأكد صباح كل يوم من توزيع الكمامات الطبية والمواد المُعقمة على كافة المحطات صباح كل يوم.

كانت شركة المترو، أعلنت إطلاق حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث ينفذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات، التى تم لصقها فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

 وأضافت المنشورات، أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

 


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