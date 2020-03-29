اليوم السابع
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مبادرة شبابية تطوف قرى المنيا لتعقيم دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 04:00 ص
مبادرة شبابية تطوف قرى المنيا لتعقيم دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا
المنيا -حسن عبد الغفار

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مبادرات شبابية خرجت مع ظهور فيروس كورونا، وتحول الشباب فى محافظة المنيا إلى خلية عمل، حيث شهدت المحافظة عدد من المبادرات لتطهير القرى، وذلك للوقف بجانب الدولة فى إجراءتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وقامت الوحدة المحلية بقرية تلة التابعة للمركز بتعقيم أكتر من 600 منزل ضمن الحملة المستمرة فى تعقيم جميع القرى والعزب والشوارع التابعة للوحدة المحلية، حيث تتم أعمال التعقيم أثناء متابعة العاملين بالوحدة بالتزام الجميع بتعليمات حظر التجول من غلق المحلات المقررة، وكذلك عدم تواجد مواطنين .

 

ومن ناحيته، أعرب محمد سيد رئيس مجلس المدينة عن ثقة جميع القيادات التنفيذين على كافة مستوياتها فى وعى الشباب فى توعية ومشاركة الدولة والتنفيذيين للقيام بأدوارهم فى مواجهة فيروس كورونا .

 

وأوضح أنه يتابع بشكل متواصل أعمال التطعير والتعقيم بشوارع مدينة المنيا وكذلك القرى، إلى جانب متابعة جميع المبادرات الشبابية والتي تهدف إلى التعقيم والعمل الدؤوب فى الوقوف جنبا إلى جنب، لعبور هذه الأزمة الراهنة.

 

وفى سياق متصل حررت الوحدة المحلية بنزلة حسين التابعة للمركز محضر مخالفة بقرية بنى عبيد إثر رصد مخالفة أثناء متابعة تنفيذ قرار الحظر، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا (1)
تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا 
تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا (2)
تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا 
تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا (3)
تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا 
تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا (4)
تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا 
تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا (5)
تعقيم وتطهير دور العبادة والمنازل لمواجهة كورونا 

 


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