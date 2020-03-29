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كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى ظل كورونا ؟.. اعرف التفاصيل

الأحد، 29 مارس 2020 10:37 ص
كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى ظل كورونا ؟.. اعرف التفاصيل طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب - محمود طه حسين

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حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصير امتحانات طلاب الثانوية العامة وآلية عقد الامتحانات رغم وجود فيروس كورونا المستجد، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى ضوابط عقد الامتحانات للطلاب وكيف يمتحن التلاميذ.

ـ الامتحانات سوف تنطلق 7يونيو المقبل وتنتهى 5 يوليو طبعا لجدول الامتحان.

ـ جميع المواد يؤدى الطلاب الامتحان فيها طبقا للجدول خاصة المواد غير المضافة للمجموع.

ـ الامتحانات سوف تعقد فى اللجان بالمدارس.

ـ الأسئلة ستكون فى مناهج الترم الأول وما درسه الطالب فى منهج الترم الثانى حتى 15 مارس الجارى.

ـ لن تأتى أسئلة فى المقررات ما بعد 15 مارس طبقا لتوزيع المنهج الدراسى.

ـ الأسئلة ستكون متوازنة بشكل نسبى لتشمل جميع المقرر الذى تم تحديده فعليا.

ـ الأسئلة ستكون من خلال البوكليت.

ـ الأسئلة كما هى من حيث أعدادها الجزئيات ومواصفات الورقة الامتحانية.

ـ تعقيم اللجان الامتحانية.

ـ منع تكدس الطلاب داخل أو أمام اللجان الامتحانية.

ـ توزيع الطلاب على أكبر عدد من اللجان الفرعية.

ـ توفير الإمكانيات الطبية والوقائية للطلاب داخل اللجان.

ـ توفير كاشف حرارة أمام اللجان الامتحانية.

ـ اتخاذ كافة ما يلزم الاجراءات التربوية والصحية حرصا على سلامة الطلاب.

ـ توقيت الامتحان كما هو فى كل مادة حسب مواصفات الأسئلة.

 


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