اليوم السابع
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كندا تنضم إلى روسيا في إيقاف الكشف عن المنشطات مؤقتا

الأحد، 29 مارس 2020 08:37 م
كندا تنضم إلى روسيا في إيقاف الكشف عن المنشطات مؤقتا منشطات
(رويترز)

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قال المركز الكندي لنزاهة الرياضة اليوم الأحد إنه أوقف برنامج الكشف عن المنشطات حتى إشعار آخر استجابة لتوصيات الحكومة بتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان المركز الكندي أنه يجب على الرياضيين مواصلة تقديم معلومات بشأن أماكن وجودهم وأن يكونوا تحت أمر مسؤولي برنامج الكشف عن المنشطات الكندي.

وقالت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات أمس السبت إنها أوقفت عمليات الكشف عن المنشطات مؤقتا استجابة لتوصيات حكومية أيضا لمكافحة انتشار الوباء.

لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) حذرت الرياضيين من أنه حتى في غياب إجراءات الكشف عن المنشطات سيتم التعرف على المخطئين.

وأبلغ فيتولد بانيكا رئيس الوادا رويترز في مقابلة عبر الهاتف يوم الجمعة "لو كنت غشاشا سنمسك بك بالتأكيد... سنمسك بك".

وأوضح بانيكا أنه في غياب الكشف ستعتمد الوادا على أسلحة أخرى في ترسانتها للكشف عن المنشطات من بينها جواز السفر البيولوجي والتحليل طويل المدى والتحقيقات.

وأضاف "مكافحة المنشطات لا تتوقف مطلقا وهذه هي الرسالة التي أريد أن تصل إلى جميع الرياضيين".

وخلال الأسبوع الماضي حذر رئيس الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات من أن تأجيل أولمبياد طوكيو ربما يفتح الباب أمام الرياضيين الغشاشين للمنافسة على ميداليات وهذه مشكلة يجب دراستها.

وقالت الوادا إنها ستعتمد تحديثا جديدا في يناير كانون الثاني 2021 لكنها أبلغت رويترز أنه بموجب هذا التغيير لا يوجد ما يمنع أي رياضي موقوف من المشاركة في ألعاب طوكيو لو أكمل مدة إيقافه.

 

وشدد بانيكا أنه على الرغم من توقف الكشف عن المنشطات لم تقم الوادا بتخفيض نفقاتها ولا تخطط لتسريح أي شخص.

 

وتابع "موقفنا المالي بالنسبة إلى الوضع الحالي مستقر تماما".

 


كندا

روسيا

كورونا

منشطات

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