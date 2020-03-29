اليوم السابع
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قانون الإرهاب: السجن المشدد لمن ينشر معلومات بهدف تضليل السلطات الأمنية

الأحد، 29 مارس 2020 03:10 م
قانون الإرهاب: السجن المشدد لمن ينشر معلومات بهدف تضليل السلطات الأمنية الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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تحدث قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 عن استخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى للترويج للعنف والتخريب والإرهاب ، ووضع عقوبات بالسجن على هذا الفعل، حيث نصت المادة 28 من القانون على ، "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

كما نص القانون على عقوبات لنشر الشائعات أو لبت أى معلومات من شأنها تضليل السلطات الأمنية ، حيث نصت المادة 29 على " يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.

ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعاً إلكترونياً تابعاً لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها".

 


قانون الإرهاب

ترويج الأفكار الإرهابية

ترويج الشائعات على الانترنت

عقوبة ترويج الأفكار الإرهابية

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