قائمة الخير.. مطاعم ومحلات شرم الشيخ تخفض الأسعار وتقدم وجبات مجانا للمحتاجين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن عدد من المطاعم ومحلات الخضراوات بمدينة شرم الشيخ، الإنضمام إلى قائمة الخير التى دعا إليها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والتى يتسابق إليها رجال الأعمال وكل قادر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى ظل ظروف الكساد التجارى والاقتصادى التى تمر بها البلاد، جراء إجراءات مكافحة فيروس كورونا وماتبعة من إجراءات حظر التجوال حفاظا على أرواح المواطنين .

وقررت عدد من المطاعم تخفيض الأسعار على الوجبات والسندويتشات وتقديم عروض مميزة للتوفير، وكذا توصيل الوجبات الدليفرى للمنازل مجانا، وذلك مراعاة لظروف حظر التجوال فضلا عن تقديم وجبات لغير القادرين مجانا.

وتقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بخالص الشكر لكل من يشارك فى قائمة الخير حتى نعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وذلك استمرارا للحملة التى تقوم بها محافظة جنوب سيناء لمواجهة تداعيات خطر فيروس كرونا ( كوفيد 19) وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتعقيم كافة مدن المحافظة، وتم تعقيم ورش شارع "المنشية وأحمد حمدى وحى الزهور وحى توشكا ولزهراء وكافة المناطق السكنية والسياحية وشوارع ومشايات مدينة طور سيناء"، بمشاركة الجهاز التنفيذى للمدينة ووحدات المكافحة.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وحفاظا على أرواح المواطنين، هذا ويستمر العمل على قدم وساق لتعقيم كافة مدن المحافظة .

ووجة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بالشكر والتقدير للمنشآت السياحية والخدمية بشرم الشيخ، لاستجابتها السريعة وتخفيضها لقيمة الإيجارات للمحلات والبازارات الخاصة بها، والتى وصلت فى بعض الأحيان لخصم 60% من قيمة الإيجار، على أن يدفع المستأجر 40% فقط من القيمة الإيجارية وذلك ابتداءً من 1/4/2020 ولمدة ثلاثة أشهر فى بادرة منهم للتعاون مع جهود الدولة ومحافظة جنوب سيناء والوقوف فى خندق واحد للعبور من مرحلة الكساد الاقتصادى التى تمر به البلاد نتيجة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.