اليوم السابع
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عودة حركة الصيد بالنهر الأصفر فى الصين بعد توقف شهور بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 10:40 ص
عودة حركة الصيد بالنهر الأصفر فى الصين بعد توقف شهور بسبب كورونا استئناف الصيد فى النهر الاصفر
كتب محمد شعلان

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في إطار العودة التدريجية للحياة في الصين بعد تراجع الاصابات بفيروس كورونا الجديد، استأنف الصيادون أعمالهم على طول النهر الأصفر في شمال الصين بعد توقف دام لأكثر من ثلاث شهور بسبب تفشي فيروس كورونا، وعرضت شبكة تلفزيون الصين الدولية سابقًا cctv جانب من استئناف المصايد أعمالها وانتشار الصيدين على طول النهار لأداء عملهم في النهر الأصفر ثانى أطول أنهار الصين بعد نهر يانغستى.

وعلى جانب آخر، قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفشي ثانية. وقال مي فنج "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة لا تزال كبيرة نسبيا".

استئناف الصيد فى النهر الاصفر
استئناف الصيد فى النهر الاصفر

 

وقالت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، إن الصين سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسي أمس السبت انخفاضا من 54 في اليوم السابق. وأضافت أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هى لمسافرين قادمين من الخارج.

 

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصينى 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439.

 

كما أكد الدكتور عمار البعداني، المكلف من الحكومة الصينية بتوعية الأجانب بخطورة فيروس كورونا في الصين، أنه في 8 أبريل سيتم رفع القيود بشكل كامل عن مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن سيكون هناك إجراءات مشدة في التنقل والتعامل، وسيعتمد ذلك على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيتم الحذر في التعامل مع الأجانب بشكل عام والقادمين من الخارج إلى الصين.

 

وأضاف الدكتور عمار البعداني، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، أنه منذ بداية الوباء في ووهان، كان الملايين من الصينيين قد خرجوا من المدينة، وهذا تسبب في انتشار المرض بعدد من المدن، وكانت الحكومة الصينية كانت تطلب منه التعامل مع الأجانب لتوعيتهم بخطورة الوباء الجديد، الذي أصاب المواطنين بحالة هلع كبيرة، وكان هذا واجب وقع على عاتقه واستمر في تأديته على الرغم من المخاطر التي أحاطت به في بداية الأمر.


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الصين

استئناف حركة الصيد

فيروس كورونا

كورونا نيوز

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