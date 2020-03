عودة حركة الصيد بالنهر الأصفر فى الصين بعد توقف شهور بسبب كورونا

في إطار العودة التدريجية للحياة في الصين بعد تراجع الاصابات بفيروس كورونا الجديد، استأنف الصيادون أعمالهم على طول النهر الأصفر في شمال الصين بعد توقف دام لأكثر من ثلاث شهور بسبب تفشي فيروس كورونا، وعرضت شبكة تلفزيون الصين الدولية سابقًا cctv جانب من استئناف المصايد أعمالها وانتشار الصيدين على طول النهار لأداء عملهم في النهر الأصفر ثانى أطول أنهار الصين بعد نهر يانغستى.

Fisheries along the Yellow River resume business in north China pic.twitter.com/Z50WyAiCWt