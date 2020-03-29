اليوم السابع
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عودة الحياة لطبيعتها بعد انتهاء رابع أيام الحظر بمحافظة أسيوط

الأحد، 29 مارس 2020 08:04 ص
عودة الحياة لطبيعتها بعد انتهاء رابع أيام الحظر بمحافظة أسيوط جانب من عودة الحياة للشوارع
أسيوط – هيثم البدرى

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عادت الحياة لطبيعتها بالشوارع والميادين  بمحافظة أسيوط ،وعلى الطرقات العامة حيث عادت المواصلات لبدء العمل بعد انتهاء ساعات الحظر لليوم الرابع  على التوالى ، ، وبدأ العاملين فى الذهاب إلى أعمالهم في المصالح الحكومية بعد استثناء بعض الفئات نهائيا ضمن الخطة الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبدأت بعض المحال التجارية ،والمنشآت العودة تدريجيا للعمل بعد انتهاء الحظر الكامل يومي الجمعة والسبت  

وفى نفس السياق قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  ، حملة تطهير وتعقيم مستشفى الصدر بمدينة أسيوط وميدان اسماء الله الحسنى وشارع كورنيش الترعة الابراهيمية بحى شرق مدينة أسيوط بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشربوالصرف الصحى بأسيوط وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكوميةوالغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددينعليها  على ان يتم استمرار اعمال تعقيمباقى المنشأت الحكومية والمنشأت العامة ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازيةوالوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد ١٩".

 

 وبناء على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية  جاء ذلك بمشاركة المهندس المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ونواب رئيس حى شرق وفرق التطهير والتعقيم التابعة لشركةمياه الشرب .

وأشار المحافظ إلى أن حملة التعقيم والتطهير بدأت برش مدخل الديوان العام للمحافظة ومداخل المحافظة والبوابات الرئيسية ثم انطلقت لتعقيم شارع كورنيش الترعة الابراهيمية وشارع مديرية الصحة ثم ميدان اسماء الله الحسنى وتم تطهير ورش جميع السيارات على جانبى الطريق ومداخل الابراج السكنية والمحلات وسور الكورنيش .

 

ثم قامت الحملة بتطهير ورش مدخل مستشفى الصدر التى يتم بها تحليل العينات للمشتبه اصابتهم بفيروس كورونا والدور الارضى والمكاتب الادارية وغرفالاستقبال والمداخل الخاصة بالمستشفى والابواب والطرقات استكمالا لجهود مديرية الصحة فى اعمال التعقيم والتطهير بإستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب بالمحافظة .

وأكد محافظ أسيوط ان حملات وفرق التطهير والتعقيم مستمرة فى اعمالها بمشاركة كافة القطاعات والجهات التنفيذية والمتخصصين فى مجال التطهير والتعقيم تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .يذكران محافظ اسيوط قد اعلن فى وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم ( ٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢ ) التى اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار24 ساعة طوال ايام الاسبوع.

 


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