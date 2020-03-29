عمومية "طلعت مصطفى" تقر توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحا للمساهمين

كتب هانى الحوتى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، كما صادقت بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقبا الحسابات المرفق به، كما وافقت الجمعية على قائمة المركز المالى (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها سواء المستقلة أو المجمعة المتعلقة بالشركة.

واعتمدت عمومية مجموعة طلعت مصطفى القابضة، توزيع 500 مليون جنيه أرباحا مقسمة إلى 182.5 مليون جنيه توزيعات نقدية على المساهمين بواقع كوبون نقدي 0.088 جنيه للسهم على أن يتم التوزيع على قسطين، وهما القسط الأول البالغ 0.044 جنيه للسهم سيتم توزيعه بحد أقصى 15 مايو 2020، والقسط الثاني البالغ 0.044 جنيه للسهم سيتم توزيعه يوم 15 يوليو المقبل، فيما وزعت باقى الأرباح بين 5% للاحتياطى القانونى، وحصة العاملين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، على تعديل كل مم المادة 19، المادة 45 من النظام الأساسى للشركة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل 10.9 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو 7%، وبلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%، وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.87 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 1.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 10%.

وحققت المجموعة صافى الربح المستقل دون نتائج أعمال الشركة التابعة عام 2019 حوالى 471 مليون جنيه مقارنة بحوالى 309 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 52%، كما بلغ رصيد الوحدات المباعة، ولم يتم تسليمها للعملاء تقريبا مبلغ وقدره 49.5 مليار جنيه مقابل 41.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وهو ما يعكس أثر الزيادة فى المبيعات التى تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة خلال الفترة الماضية، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات فى قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقا للجدول الزمنى خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارى وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلى من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة، إلا أن ما حققته المجموعة من مبيعات عقارية خلا لعام 2019 قد جاء بفارق لا يتجاوز 4% أو 0.9 مليار جنيه مقارنة بما حققته المجموعة خلال عام 2018، والذى بلغ 21.3 مليار جنيه، وهذا الفارق ناتج وبشكل أساسى عن صافى قيمة الاستحواذ بمبلغ مليار جنيه، والذى تم على المدارس الأربعة بالرحاب ومدينتى، وهو ما كانت تمتلكه المجموعة من مدارس قائمة فى 2018 كمقارنة بالاستحواذ الذى تم فى عام 2019، بقيمة 300 مليون جنيه على مدرسة واحدة سيتم إنشائها فى الرحاب.