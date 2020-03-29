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عزل سكان 6 قرى بمحافظتين في تركيا خشية انتشار «كورونا»

الأحد، 29 مارس 2020 06:01 م
عزل سكان 6 قرى بمحافظتين في تركيا خشية انتشار «كورونا» وباء كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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ينتشر وباء كورونا بشكل متسارع في أنحاء تركيا، بسبب تقصير الحكومة التركية في اتخاذ تدابير احترازية من الوباء، حيث أعلنت محافظة سيفاس عزل 5 قرى بالمحافظة، وهي قرية شانبغلار ببلدية أكنجيلار، وقريتى بويالى وديلاكلى ببلدية كويول هيسار، وقريتي جوكشاكاش وبوياليجا ببلدية صوشاهير.

كما أعلنت محافظة كوتاهيه عزل قرية ياشيل دارا ببلدية سيماف، بعد تسجيل حالات إصابة بوباء كورونا المستجد بتلك القرى.

وكشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن ظهور أعراض الإصابة بوباء كورونا المميت على 7 من العاملين في إدارة الترام ومترو الأنفاق والحافلات الكهربائية ببلدية إسطنبول الكبرى.

وذكرت صحيفة "يانشانج" أن المسؤولين في إدارة هيئة النقل قامت بتسليمهم للحجر الصحي بعد إجراء التحاليل اللازمة ، في وقت ينتاب الكثيرين الخوف من أن يكونوا أصابوا أخرين بهذا الوباء لتعاملهم يومياً مع الألاف من المواطنين الأتراك.

وأعلن المتحدث باسم بلدية اسطنبول الكبرى مراد أونجون أنه تم أخذ الحالات المشتبه بها للحجر الصحي حتى ظهور نتيجة التحاليل معلناً أن نتائج العينات لم تظهر بعد.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عمل المسح اللازم للعاملين بالإدارة في مواقف كاغيتهانا بإسطنبول، حيث يوجد العديد من العاملين بتلك المحطات.

 

فيما أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين كوجا ، ارتفاع عدد الوفيات فى تركيا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 108 حالات بعد وفاة 16 شخصا خلال الساعات الأربعة وعشرين الأخيرة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 7 آلاف و402 حالة.

 

 


تركيا

وباء كورونا

تركيا اليوم

عزل

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