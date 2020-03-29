عدم قبول طعن أستاذ جامعي أضاف للطلاب موضوعات ثقافية غير موجودة بالمنهج

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات، لإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم لخروجه عن التقاليد الجامعية الأصلية وإضافته لمقرر الطلاب موضوعات ثقافية غير موجودة بالمنهج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وذكر الأستاذ الجامعي في طعنه، أن الجامعة أصدرت قرارا بعقابه عام 2018، بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من خروجه على مقتضى العمل الوظيفي، على سند أنه أضاف لمقرر الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية موضوعات ثقافية غير موجودة بتوصيف المقرر، كما قام بنقل محتوى الفصول الخامس والسادس والثامن من مراجع أخرة دون أن يلتزم عند النقل بقواعد الاقتباس العلمى.

كما نسبت له الجامعة، تقديمه شكوى لرئيس الجامعة تضمنت ألفاظا وعبارت غير لائقة مثل اتهام عميد الكلية ومجلس الكلية بالتزوير والتدليس والمماطلة ما دعا الجامعة إصدار قرار مجازاته بعقوبة اللوم.

وأكدت المحكمة، أن الأستاذ الجامعي لجأ للقضاء دون أن يقدم ما يفيد اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة علي الرغم من مطالبة المحكمة له بذلك، ومن ثم يكون أغفل إجراء شكلي جوهري أوجب المُشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن ما يستوجب عدم قبول الطعن شكلًا.