طبيب تركى يتوقع وصول الوفيات فى بلاده جراء كورونا إلى 5000 فى منتصف أبريل

كتب مصطفى عنبر

نشر الطبيب التركي إنان دوجان ، تقريرا وفيديو مصور على موقع إنسايدر مانكي، يوضح فيه تقديراته لحجم الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وحسب دوجان، فإن جميع الدول تقريبا تتعامل مع الفيروس بعد ظهوره بدلا من العمل بشكل استباقي على منع انتشاره، وتركيا هي واحدة من هذه الدول.

وأضاف:"يبدو الأمر كما لو أن فيروس كورونا خرج من العدم. قبل 11 يوما فقط، شهدت تركيا وفاة شخصين فقط بسبب فيروس كورونا. ارتفع إجمالي الوفيات بنسبة 4500 ٪ إلى 92 في 11 يوم فقط. وهذا يعني أن الأوان قد فات على تركيا لمنع انتشار الفيروس".

في هذا الإطار أكد الخبير التركي إلى أنه بحلول منتصف أبريل المقبل سيتجاوز إجمالي الوفيات في تركيا الـ 5000 شخص.

وأشار دوجان إلى مقاله الذي نشره في 20 مارس حيث قدر النموذج الذي طوره أن عدد الوفيات في أمريكا سيتجاوز 800 بحلول 26 مارس و 20 ألف بحلول 15 أبريل.

وأضاف: "في صباح 26 مارس كان عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أمريكا 1042". "وبعبارة أخرى، أنتج النموذج الذي طورته بالفعل تقديرات متحفظة للغاية، أي أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أعلى مما توقعت".