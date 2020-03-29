اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صيادون مصريون عالقون بالكويت يناشدون السلطات المصرية بالتدخل لعودتهم

الأحد، 29 مارس 2020 04:17 م
صيادون مصريون عالقون بالكويت يناشدون السلطات المصرية بالتدخل لعودتهم صيادون-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب عدد من الصيادين المصريين العالقين بدولة الكويت، وزارة الهجرة والسفارة المصرية بالكويت بسرعة التدخل من أجل عودتهم إلى مصر.

 

وقال محمد السعودى الحسنين-أحد الصيادين العالقين بالكويت- فى اتصال هاتقى بـ"اليوم السابع" أنهم يعانوا من أوضاع معيشية صعبة. موضحا أنه وقرابة 150 صياد يعيشون منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مراكب الصيد بالبحر دون سكن أو مأوى لهم. فضلا عن توقف حركة الصيد نظرا لتطبيق السلطات الكويتية قرار الحظر على حركة الصيد بالبلاد.

 

وأوضح "الحسنين" أنهم يعانون من حملات مسئولي البلدية بدولة الكويت، حيث يتم القبض على عدد من الصيادين وحجزهم بأقسام الشرطة، وأيضا يتم إبعاد اللذين انتهت إقاماتهم.

 

وناشد "الحسنين" وزملائه الصيادون ، السلطات المصرية بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم نظرا لما يعانوه من ظروف صعبة تستوجب التدخل الفوري


مصر

الكويت

صيادون

فبروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة