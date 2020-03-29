اليوم السابع
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صور.. منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة لمواجهة الكورونا

الأحد، 29 مارس 2020 03:53 م
صور.. منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة لمواجهة الكورونا منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة
كتب سيد الخلفاوى

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منعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهر إقامة سوق الأحد بالسيدة عائشة بحى الخليفة "سوق الحمام" وذلك لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، والوقاية من انتشاره، حيث شن العميد حاتم السبع حملة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية حرصا على صالح المواطنين.
 
ومنعت محافظة القاهرة إقامة الأسواق بشكل تام، ومنها سوق الجمعة بالسيدة عائشة وأسواق أخرى بالأحياء كانت تشهد اقبال كبير من المواطنين، بالإضافة إلى رفع الباعة والإشغالات من منطقتي العتبة والموسكى، وهما أكبر الأسواق الشعبية في مصر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار كورونا.
 
وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 
 
منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة (1)
منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة 

منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة (2)
منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة 

منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة (3)
منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة 

منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة (4)
منع إقامة سوق الحمام بالسيدة عائشة 

 


سوق الحمام

السيدة عائشة

القاهرة

فيروس كورونا

كورونا

اخبار مصر

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