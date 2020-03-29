صور.. ضبط 141 طن هياكل دجاج ولحم مفروم و60 طن مخللات غير صالحة بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة اليوم على أماكن تداول تصنيع وتخزين المواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وسامى رجب مراقب عام أغذية القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بمدينة الخانكة، به كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم ضبط 7430 كيلو زيت طعام مجهول المصدر، و25 طن هياكل دواجن غير صالح للاستهلاك الآدمى، و116 طن مفروم هياكل دواجن، و96 علبة بسكوت منتهى الصلاحية، و60 طن مخللات متنوعة، و3 طن ونصف ملح طعام، وحلاوة طحينيه متغيرة فى الخواص الطبيعية، وخل طعام متغير فى خواصه الطبيعية.

وتم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى المعامل المركزية، وتم عرض محاضر الضبط على النيابة العامة، كما تم تحرير عدد 4 محاضر للقرار الوزارى 96 لسنة 1967 وعدد 4 محاضر للقرار الوزارى 97 لسنة 1967، وتم إخطار مجلس المدينة بغلق المنشأة لعدم وجود ترخيص لها لكونها تمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وشارك فى الحملة الدكتور أحمد خضر مدير الطب الوقائى بالإدارة، ومحمد محمد عبد العظيم مراقب أول الأغذية بالخانكة، وأسامة السيد ناصر، وأيمن عاطف أحمد، وعبد الكريم محمد يوسف، والشريف عادل الغريانى مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بالخانكة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ضبط مخللات فاسدة بالخانكة



فريق حملة مديرية الصحة



مخللات فاسدة



مفروم هياكل دواجن فاسدة