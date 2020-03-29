اليوم السابع
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صور.. ضبط 130 شخصاً خرقوا حظر التجوال بدمياط

الأحد، 29 مارس 2020 04:24 م
صور.. ضبط 130 شخصاً خرقوا حظر التجوال بدمياط متهمين
دمياط عبده عبد البارى

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط القبض على 130 شخصاً لمخالفتهم حظر التجوال منذ الخميس الماضى وحتى مساء أمس السبت، وذلك بدائرة قسمى شرطة أول وثان دمياط، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، كما تم غلق وتشميع 25 محلا تجاريا خالفوا مواعيد الغلق وحظر التجوال بدائرة قسم شرطة ثان دمياط. وانتشرت قوات الشرطة بمختلف الشوارع والأسواق لتنفيذ القرارات الصادرة بغلق الأنشطة المخالفة.

 

وشهدت شوارع وميادين محافظة دمياط، أمس السبت هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساءًا وتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءًا على توصيات الجهات المعنية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

 

وتفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء إسماعيل حسين مدير الأمن عدد من نقاط التمركزات الأمنية بمدينة دمياط، والتى من خلالها يتم تطبيق قرار الحظر بكل حزم حفاظا على سلامة المواطنين، وكذلك التمركزات الأمنية بمنطقة اللسان برأس البر بعد تطبيق قرار غلقه حتى إشعار آخر. وأشادت محافظ دمياط بجهود الأجهزة الأمنية والتنسيق التام مع المحافظة لتنفيذ القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية، وتحقيق التواصل المباشر لإنجاح جهود الدولة لمنع انتشار الفيروس المستجد، ومناشدة جموع المواطنين بتأدية دورهم بالالتزام بمنازلهم حفاظاً على سلامتهم .

 

كما شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال تطهير وتعقيم عدد من المناطق بمدينة دمياط، وهم شارع الجلاء، والشوارع المحيطة بمستشفى الحميات والصدر والأمراض المتوطنة، وسوق الحسبة، و منطقة القنطرة وسوق السمك، مؤكدة على مواصلة تنفيذ تلك الحملات والتى يتم تنفيذها ضمن التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية مستمرة فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 130 شخصاً خرقوا حظر التجوال بدمياط (1)
 

 

ضبط 130 شخصاً خرقوا حظر التجوال بدمياط (2)
 

 

ضبط 130 شخصاً خرقوا حظر التجوال بدمياط (3)
 

 

ضبط 130 شخصاً خرقوا حظر التجوال بدمياط (4)
 

 

ضبط 130 شخصاً خرقوا حظر التجوال بدمياط (5)

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