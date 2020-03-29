صور.. رغم التحذيرات .. زحام شديد أمام فرع البنك الأهلى بالبلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

بالرغم من صدور قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

إلا أن أحد البنوك بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج شهد تجمعات كبيرة جدا أمام وداخل البنك منذ الساعات الأولى للفتح وحتى الوقت الحالي فالجميع يتصارع من اجل الدخول والحصول على الأموال سواء من خلال ماكينات الصرف أو من خلال الصرف من الشباك الجميع يقف جنبا إلى جنبا بدون كمامات ولا حتى مسافة كافية متر كما قالت الصحة والنهاية لا قدر الله لو أن أحد مصاب بالفيروس سوف تعم الإصابة على الجميع.

في البداية يقول أحمد حسن أحد المترددين على البنك أننا تجمعنا هنا أمام البنك من أجل الحصول على المرتبات الشهرية من ماكينة البنك الذى لنا حساب فيه لأن أي ماكينة أخرى سوف يتم خصم مبلغ حوالى 7 جنيهات عن كل عملية سحب بالإضافة إلى أن البنوك الأخرى لا تقوم بصرف الفكه من فئة 20 جنبها وحتى 50 بل أنها تعطى المبلغ صحيحا بمعنى أنه لو لك 2050 يتم صرف 2000 فقط والباقى يتبقى بالماكينة ونحن نطالب محافظ البنك المركزى بإصدار قرار بصرف المرتبات خلال تلك الفترة بدون مصاريف إدارية من أجل منع التكدس أمام البنوك وأمام ماكينات الصرف من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وللحد من الإنتشار لفيروس كرونا المستجد.

وعلى جانبا أخر قال على محمد أحد الأهالى إن البنك الأهلى ليس له إلا واحد بالمدينة والفرع القديم مغلق والعاملين بالبنك هنا يقوم بإدخال 3 أفراد فقط للتعامل بالبنك وبعد الإنتهاء يتم أخراجهم ودخول 3 أخرين وهم يأخذون وقتا طويل في التعامل البنك هنا بحكم أن أغلب المتعاملين عليه من أهل المغتربين فأن التحويلات الخارجية من الكويت والسعودية والإمارات تتم عليه بالإضافة إلى أعمال السحب والإيداع العادية من الأفراد .

نحن نطالب القائمين على البنك إيجاد حل لمنع الأزمة والتكدسات ورفع قيمة السحب اليومى لأكثر من 10 الأف جنيه حتى يتم تخفيف التكدس أمام البنوك من أجل سلامة المواطنين المترددين على البنك.

وأشار محمود أحمد أحد الأهالى إلى أن ما يحدث أمام البنك ينذر بكارثة لأن هناك من يقوم بالكحة والعطس دون إستخدام مناديل أو حتى إتباع الطرق الصحية للكحة والعطس التي حددتها الصحة الجميع يتكلم ويتنفس في وجه الجميع المسافة لا تزيد عن سنتيمترات بين الشخص والأخر أثناء الوقوف وهناك تصافح وعناق وتقبل يحدث والجميع في غفلة من الكارثة وإنتقال الفيروس لو كان موجود عند أحد المخالطين الموجودين بالطابور الطويل أمام البنك.

وناشد مجلس المدينة ومحافظ سوهاج ومديرية الصحة سرعة التدخل وإيجاد حل سريع لتلك الكارثة الصحية التي تشهدها مدينة البلينا الأن مع العلم أن مدينة البلينا واحدة من أكثر المدن التي بها عاملين بالدول العربية وعادوا مع حدوث الفيروس بالبلاد التي يعملون بها والأمر أصبح خطير ونحن نطالب مرة أخرى بالتدخل السريع والفورى لإنقاذ المواطنين من التصرفات الغير مسئولة منهم.



