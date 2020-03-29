صور.. رئيس مدينة إسنا يحيل مسئول النظافة بالمدينة للتحقيق لتقاعسه في العمل

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، جولة للمرور على قطاعات النظافة بالمدينة والقرى ضمن خطط محافظة الأقصر لتكثيف حملات النظافة وإزالة كميات القمامة من الشوارع لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخلال الجولة تلاحظ له وجود عدة نقاط بها مخلفات صلبة وأيضاً أماكن بدون حاويات نظافة وذلك غرب مخبز الحدادين وخلف مدرسة البنات.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز، وتم رفع هذه المخلفات كما تلاحظ وجود ناتج هدم وأتربة فقام برفعها ووجه بعمل محضر مخالفة وتوقيع غرامة عن طريق الحجز الإداري، حيث وجه محمد سيد سليمان نواب المركز كل في قطاعه ببذل مزيد من الجهد ورفع المخلفات والإهتمام بمستوى النظافة، وأكد على إحالة مسئول النظافة بالمدينة للتحقيق لتقصيره في العمل، وشدد على أنه في حالة تكرار هذا الأمر سوف يتم إتخاذ أقصى عقوبة، كما شدد سليمان على أن رفع القمامة أول بأول عمل وطني وقومي في مثل هذه الظروف، وسوف يقوم بالمتابعة العمل بنفسه والمرور على جميع قطاعات النظافة وستكون الاجراءات صارمة لمن يتهاون في عمله، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار محافظ الاقصر للسادة رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وكان قد عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إجتماع بحضور رؤساء القرى ونواب المركز بالقاعة الكبرى بديوان مركز ومدينة إسنا، وذلك لمناقشة عدة موضوعات من أهمها إلتزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الحظر وفض أي تجمعات أو إقامة أي حفلات زفاف، وإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، مشدداً على الحضور بالإهتمام بمستوى النظافة وتفريغ الحاويات أولاً بأول وذلك تجنباً لنقل أي عدوى وحفاظا على صحة وأرواح المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا خلال اللقاء، أنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأنه من يتهاون في التفاني في عمله وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء لا يستحق أن يبقى في مكانه، وخاصة في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، ويأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء.



رئيس مدينة إسنا يحيل مسئول النظافة بالمدينة للتحقيق



إحالة مسئول النظافة بالمدينة للتحقيق لتقاعسه في العمل



حملات لرفع القمامة والمخلفات بشوارع إسنا