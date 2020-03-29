اليوم السابع
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صور.. جامعة بنى سويف تقود حملة لتعقيم المنشآت بمركز إهناسيا

الأحد، 29 مارس 2020 05:28 م
صور.. جامعة بنى سويف تقود حملة لتعقيم المنشآت بمركز إهناسيا جانب من اعمال التطهير
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف استمرار الجامعة فى تطهير وتعقيم المنشآت، وذلك انطلاقا من دور الجامعة ومسئوليتها تجاه المجتمع، مشيرا إلى أنه أطلقت صباح اليوم الجامعة حملتها لتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية بمركز ومدينة إهناسيا بالتعاون مع الوحدة المحلية للمدينة.

 

وأكد رئيس الجامعة أن الحملات تأتى استمرارا لدور الجامعة فى تقديم كافة أوجه الدعم داخل محافظة بنى سويف، لافتا إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم المجتمع السويفى حرصاً على سلامة المواطنين، كما أشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة قطاعات المحافظة لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس.

 

وشملت عمليات التعقيم مركز الشرطة والسجل المدنى والبريد وشركتى الكهرباء والمياه ومديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والرى والمستشفى المركزى والإدارة العامة للاملاك والمطافئ بالإضافة إلى الموقف المركزى للمدينة .

 

وقاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف فى وقت سابق حملة تعقيم وتطهير لمواقف السيارات الأجرة، أبرزها موقف سيارات محى الدين بمدينة بنى سويف والذى يشمل سيارات الوجه القبلى والبحرى والقاهرة والمراكز، وكذلك مواقف المراكز والقرى الخاصة بالمحافظة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين المتردين وكاجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" فى إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية.

 

رافقه لفيف من قيادات الجامعة منهم المستشار المالى والقانونى، والمنسق العام للشعب والبرامج الجديدة بالجامعة ومدير أمن الجامعة والأمين المساعد للجامعة، كما رافقه وكيل إدارة المرور، ومسئولى المواقف.

 

وقال رئيس الجامعة إن هذه الحملة الموسعة تأتى تنفيذا لخطة الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وأكد أنه لابد أن نكون إيجابيين وننشر الوعى ونتحمل مسئوليتنا المجتمعية.

 

والتقى الدكتور منصور بعدد من المواطنين المتردين والسائقين بموقف السيارات حيث طالبهم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحتهم ضد فيروس كورونا واتباع ارشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وطالب المواطنين بالجلوس فى المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار الفيروس.

 

جامعة بنى سويف تقود حملة لتعقيم المنشآت بمركز إهناسيا (1)
جامعة بنى سويف تقود حملة لتعقيم المنشآت بمركز إهناسيا 

 

جامعة بنى سويف تقود حملة لتعقيم المنشآت بمركز إهناسيا (1)
جامعة بنى سويف تقود حملة لتعقيم المنشآت بمركز إهناسيا 

 

جامعة بنى سويف تقود حملة لتعقيم المنشآت بمركز إهناسيا (2)
جامعة بنى سويف تقود حملة لتعقيم المنشآت بمركز إهناسيا 

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