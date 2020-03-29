صور.. تعقيم قرى العضايمة وتوماس وعافية و حملات نظافة وتقليم للأشجارج نوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

إستكمل رجال مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، اليوم الأحد، حملات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الحيوية والشوارع وغيرها، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة رؤساء المدن والقرى بضرورة مواصلة تنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى، قامت الأجهزة التنفيذية بتوماس وعافية بأعمال رش وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية بتوماس وعافية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من خطر إنتشار العدوى.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، على أنه تم التنسيق مع الإدارة البيطرية بإسنا لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمركز وتم تعقيم ورش بأيادى رجال وحدة العضايمة البيطرية الأماكن الآتية :- "وحدة التضامن بالعضايمة – نقطة الاسعاف – مركز الشباب – الوحدة الصحية – مكتب القصب – مكتب البريد – الجمعية الزراعية"، مشدداً على أن الإدارة البيطرية والإدارة الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز، تواصل مجهوداتها لإستكمال باقي المركز في أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية على مستوى المركز والقرى التابعة.

وكان قد عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إجتماع بحضور رؤساء القرى ونواب المركز بالقاعة الكبرى بديوان مركز ومدينة إسنا، وذلك لمناقشة عدة موضوعات من أهمها إلتزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الحظر وفض أي تجمعات أو إقامة أي حفلات زفاف، وإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، مشدداً على الحضور بالإهتمام بمستوى النظافة وتفريغ الحاويات أولاً بأول وذلك تجنباً لنقل أي عدوى وحفاظا على صحة وأرواح المواطنين، وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا خلال اللقاء، أنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأنه من يتهاون في التفاني في عمله وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء لا يستحق أن يبقى في مكانه، وخاصة في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، ويأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء.

إنطلق رجال الأجهزة التنفيذية بقرية توماس وعافية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى أعمال تقليم الأشجار التي تمثل خطورة على المواطنين وتصل لأسلاك الكهرباء بتوماس وعافية، وذلك بناءاً على خطة النظافة ورفع الإشغالات التي وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا والتي تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، حيث إنطلق رجال قسم الزراعة بالمركز فى أعمال قص وتهذيب الأشجار المرتفعة التي تعيق الطريق، وتمثل خطورة على المواطنين في حال وصلها لأسلاك الكهرباء.

وتمت تلك الحملات لتهذيب وتقليم الأشجار بمنطقة توماس وعافية القرية الوسطى وشارع رقم 7 وشارع رقم 5 وشارع رقم 4، وذلك بناءاً على خطة النظافة ورفع الإشغالات، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بحملة نظافة وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ حاويات النظافة بمنطقة التأمينات والقرية والمدرسة الثانوي وجراج الاتوبيس القديم، وأيضا رفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى إستحسان المواطنين، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وكان قد قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، جولة للمرور على قطاعات النظافة بالمدينة والقرى ضمن خطط محافظة الأقصر لتكثيف حملات النظافة وإزالة كميات القمامة من الشوارع لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخلال الجولة تلاحظ له وجود عدة نقاط بها مخلفات صلبة وأيضاً أماكن بدون حاويات نظافة وذلك غرب مخبز الحدادين وخلف مدرسة البنات.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز، وتم رفع هذه المخلفات كما تلاحظ وجود ناتج هدم وأتربة فقام برفعها ووجه بعمل محضر مخالفة وتوقيع غرامة عن طريق الحجز الإداري، حيث وجه محمد سيد سليمان نواب المركز كل في قطاعه ببذل مزيد من الجهد ورفع المخلفات والإهتمام بمستوى النظافة، وأكد على إحالة مسئول النظافة بالمدينة للتحقيق لتقصيره في العمل، وشدد على أنه في حالة تكرار هذا الأمر سوف يتم إتخاذ أقصى عقوبة، كما شدد سليمان على أن رفع القمامة أول بأول عمل وطني وقومي في مثل هذه الظروف، وسوف يقوم بالمتابعة العمل بنفسه والمرور على جميع قطاعات النظافة وستكون الاجراءات صارمة لمن يتهاون في عمله، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار محافظ الاقصر للسادة رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



أعمال تقليم الأشجار بقرية توماس وعافية



حملات النظافة والتجميل بشوارع قرى إسنا



أعمال تعقيم والتطهير بقرى العضايمة وتوماس وعافية



جانب من أعمال التعقيم بشوارع الأقصر



عمليات التطهير والتعقيم مستمرة بقرى الأقصر