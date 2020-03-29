اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إخلاء عقار مكون من 5 طوابق عقب انهيار سلم ببهتيم

الأحد، 29 مارس 2020 10:46 ص
صور.. إخلاء عقار مكون من 5 طوابق عقب انهيار سلم ببهتيم السلم
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أخلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بالتعاون مع قسم ثان شبرا الخيمة وحى شرق شبرا الخيمة عقار مكون من 5 طوابق لانهيار بعض درجات سلم العقار دون أى خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بأنهيار سلم العقار الكائن ب 12 شارع الورشة المتفرع من شارع مستشفى بهتيم بجوار المطافى الجديده .

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين سقوط بعض درجات سلم عقار مكون من خمسه طوابق حوائط حامله على شقتين  لصاحبه ولا يوجد أى خسائر بشرية وتم إخلاء العقار لحين العرض على استشارى المنشآت الايله للسقوط للايفادة بالتقرير الهندسى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى وقت سابق إنهار عقار مكون من 5 طوابق بحى شرق شبرا الخيمة بالفرنوانى بشارع سيد ياسين بحى شرق شبرا الخيمة خالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة بانهيار عقار مكون من خمس طوابق بالفرنوانى بشارع سيد ياسين بحى شرق شبرا الخيمة.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن العقار خالٍ من السكان، وصادر له قرار إزالة، وتبين سقوط المنزل دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، فى إنقاذ أسرتين محتجزين داخل مسكنهما بمدينة قليوب فى محافظة القليوبية، بعد أن تصدعت وانهارت درجات السلم به، ما تسبب فى حجز المقيمين وهما أسرتان بينهما مسنة وسيدة حامل، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بتعرض منزل للتصدع، على مساحة 80 مترا بمدينة قليوب بحوار جامع علاء الدين، وتم احتجاز الأسرتين بالطابق الثانى بعد انهيار سلم العقار القاطنين به.

 

IMG-20200329-WA0009
 
 
IMG-20200329-WA0010
 
 
IMG-20200329-WA0011
 
 
IMG-20200329-WA0012

انهيار عقار

شبرا الخيمة

القليوبية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة