صور.. إخلاء عقار مكون من 5 طوابق عقب انهيار سلم ببهتيم

القليوبية نيفين طه

أخلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بالتعاون مع قسم ثان شبرا الخيمة وحى شرق شبرا الخيمة عقار مكون من 5 طوابق لانهيار بعض درجات سلم العقار دون أى خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بأنهيار سلم العقار الكائن ب 12 شارع الورشة المتفرع من شارع مستشفى بهتيم بجوار المطافى الجديده .

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين سقوط بعض درجات سلم عقار مكون من خمسه طوابق حوائط حامله على شقتين لصاحبه ولا يوجد أى خسائر بشرية وتم إخلاء العقار لحين العرض على استشارى المنشآت الايله للسقوط للايفادة بالتقرير الهندسى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى وقت سابق إنهار عقار مكون من 5 طوابق بحى شرق شبرا الخيمة بالفرنوانى بشارع سيد ياسين بحى شرق شبرا الخيمة خالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة بانهيار عقار مكون من خمس طوابق بالفرنوانى بشارع سيد ياسين بحى شرق شبرا الخيمة.



على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن العقار خالٍ من السكان، وصادر له قرار إزالة، وتبين سقوط المنزل دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، فى إنقاذ أسرتين محتجزين داخل مسكنهما بمدينة قليوب فى محافظة القليوبية، بعد أن تصدعت وانهارت درجات السلم به، ما تسبب فى حجز المقيمين وهما أسرتان بينهما مسنة وسيدة حامل، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بتعرض منزل للتصدع، على مساحة 80 مترا بمدينة قليوب بحوار جامع علاء الدين، وتم احتجاز الأسرتين بالطابق الثانى بعد انهيار سلم العقار القاطنين به.