صحة الوادي الجديد: أرقام هواتف للرد على تساؤلات المواطنين بشأن كورونا

كما أكد محروس، عدم وجود أية إصابات حتى الآن بفيروس كورونا المستجد على أرض محافظة الوادي الجديد ، مناشدا المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم وسلامة ذويهم والبقاء في المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد اليوم الأحد ، أنه لا توجد حالات كورونا بالمحافظة حتى الآن حيث جرى عزل 3 حالات بمستشفى الخارجة العام وحالتين بمستشفى الداخلة وتم إرسال عينات الفحص الخاصة بهم الي معامل وزارة الصحة وسيتم الإعلان عن كافة النتائج الخاصة بالعينات التي تم أخذها.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، قرر تخصيص مبلغ 215 ألف جنيه، لشراء كابينة امان حيوية لإجراء تحاليل الـpcr لتحديد إيجابية المريض من عدمه للإصابة بفيروس كورونا، بمستشفيات المحافظة بدلا من اجرائها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن توريد هذه الكابينة للمحافظة، لإجراء تحاليل الفيروسات من خلال جهاز الـPCR والذي وفرته وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، خلال تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والامراض السارية.

وأضاف محروس، أن الكابينة هي عبارة جهاز مهمته الرئيسية توفير بيئة آمنة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والأمان البيولوجي لإجراء التحاليل الفيروسية بشكل ناجح وآمن تماما، لضمن صلاحية العينة والحفاظ عليها خلال فترة التحليل، عن طريق جهاز الـPCR ، والذي يؤكد إيجابية المريض من عدمه للفيروس.

وأوضح، أن هذه الكابينة ستوفر الوقت والجهد في تحليل عينات المرضي وتحديد مدي إصابته بالفيروس من عدمه، حيث تتولي المديرية سحي العينة من المريض، ثم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، والانتظار 48 ساعة لحين عودتها مرة اخري بالنتيجة بينما توفير هذه الكابينة ستوفر كل هذا الوقت في التحليل الفيروسي.

ولفت الي، تنفيذ كمائن اجبارية على كافة مداخل المحافظة، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائي لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.