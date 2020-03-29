شاهد.. شرطة البرازيل تستخدم طائرة هليكوبتر لإخلاء الشواطئ وفقا لطوارئ كورونا

كتبت فاطمة شوقى

لجأت الشرطة البرازيلية الى طائرة هليكوبتر لطرد المصطفين من الشواطئ، وذلك لتطبيق الاجراءات اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تسجيل فيديو للهليكوبتر وهى تشكل عواصف رملية على من يمكث على الشواطئ البرازيلية، لطردهم منها.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 114 حالة فى البرازيل، وهناك بالفعل 3994 حالة مؤكد، وحسب الاحصاءات الأخيرة، فإن مدينة ساو باولو لديها أكبر عدد من المصابين والمتوفين في البلاد.

واقترح الرئيس البرازيلى، جايير بولسونارو، الذى كان مترددا فى إعلان حالة الطورائ والحجر الصحى الوطنى رغم الحالات المسجلة، العزلة الرأسية فقط فى العائلات التى يوجد بها أشخاص معرضون للاصابة بالمرض، وأملى سلسلة تدابير تقييدية لمواجهة الوباء.

قالت سلطات ريو دى جانيرو، إن مجمع ماراكانا الرياضى فى البرازيل الذى يضم أشهر ملعب كرة قدم فى العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة العدل إن البرازيل ستمنع الأجانب غير المقيمين في البلاد من الدخول جوا، في إجراء يهدف إلى التصدي لتفشي فيروس كورنا.

كان بنك التنمية البرازيلى (BNDES) أعلن عن تخصيص حوالى 11 مليار دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة من فيروس كورونا، وخاصة لحماية الوظائف من تأثير الأزمة، وأعلن رئيس البنك الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (BNDES)، جوستافو مونتيزانو، خلال مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس مع الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو، أن "إجمالى أربعة إجراءات تضخ سيولة قدرها 55.000 مليون ريال (11 مليار دولار) فى النظام المالى البرازيلى".

وأضاف "نحن ندرك أن الفيروس يجب أن يعالج بعناية كافية، ويمكن أن يكون مميتًا لقطاعات معينة من المجتمع، مثل كبار السن أو يعانون من مشاكل صحية، الأمر الذى يقلقنا كثيرًا، الحياة تأتى أولًا".