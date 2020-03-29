سوق المال السعودية تلزم مستثمرا برد 33 مليون ريال حققها من التلاعب بأسهم

كتب هانى الحوتى

غرمت هيئة سوق المال السعودية، مستثمر سعودى يدعى نايف بن مرزوق بن فندى الرشيدى، مبلغ 510 ألف ريال سعودى، ورد مبلغ 33.125 مليون ريال سعودى نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية بسوق المال السعودى-تداول، كما منعته من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة فى السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

جاء القرار، الصادر من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة سوق المال السعودية، لمخالفة المستثمر، المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2و8 من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (بنك البلاد، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، مجموعة أسترا الصناعية، شركة بوان، شركة اليمامة للصناعات الحديدية، شركة كيمائيات الميثانول، شركة المصافي العربية السعودية، شركة وفرة للصناعة والتنمية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، شركة اللجين القابضة، الشركة السعودية للخدمات الصناعية، الشركة العربية للأنابيب، شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة أسمنت نجران، الشركة السعودية للتسويق، شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، الشركة العقارية السعودية، الشركة السعودية للنقل الجماعي، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، شركة مجموعة فتيحي القابضة، شركة البحر الأحمر العالمية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة جازان للطاقة والتنمية، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الراجحي للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2015/12/22م إلى تاريخ 2017/02/26م.

وأوضحت أن تصرفات المستثمر خلال تلك الفترة تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامه بشراء أسهم تلك الشركات ومن ثم الترويج لها عبر حساب التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمعرف (توصيات ذهب @naef3739) بقصد حث الآخرين على الشراء في أسهمها، ومن ثم ببعها للاستفادة من هذا السلوك.

كما تضمّن قرار لجنة الاستئناف، إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره 952 ألف رسال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان نايف بن مرزوق بن فندي الرشيدي.