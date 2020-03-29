اليوم السابع
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سنغافورة تعلن تسجيل ثالث وفاة بفيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 08:20 ص
سنغافورة تعلن تسجيل ثالث وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت سنغافورة تسجيل ثالث وفاة لديها بفيروس كورونا اليوم الأحد بعد يوم من تخطي عدد حالات الإصابة 800 شخص. وقالت وزارة الصحة إن سنغافوريا في السبعين من عمره توفي بعد أن قضى 27 يوما في العناية المركزة وكانت لديه بعض المشكلات الصحية الأخرى.

وسجلت البلاد حالتي الوفاة السابقتين قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع وكانتا لمسنين أيضا لديهما مشكلات صحية أخرى.

وكانت وزراة وزارة الصحة فى سنغافورة، قالت إن البلاد سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فيها إلى 802.

وكانت سنغافورة سجلت يوم الأربعاء الماضى 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، بعدما كانت قد أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة حدوث 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها لسكان عائدين من مناطق أخرى من العالم شهدت انتشارا للعدوى. ومن بين الإصابات الجديدة هناك 48 حالة لأشخاص عائدين من الخارج.


سنغافورة

كورونا

فيروس كورونا

وزراة الصحة

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