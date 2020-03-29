اليوم السابع
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سنغافورة تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 844

الأحد، 29 مارس 2020 02:31 م
سنغافورة تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 844 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 844. وشهدت سنغافورة ثالث وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في وقت سابق اليوم.

وكانت قد أعلنت سنغافورة تسجيل ثالث وفاة لديها بفيروس كورونا بعد يوم من تخطي عدد حالات الإصابة 800 شخص. وقالت وزارة الصحة إن سنغافوريا في السبعين من عمره توفي بعد أن قضى 27 يوما في العناية المركزة وكانت لديه بعض المشكلات الصحية الأخرى.

وسجلت البلاد حالتي الوفاة السابقتين قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع وكانتا لمسنين أيضا لديهما مشكلات صحية أخرى.

وكانت وزراة وزارة الصحة فى سنغافورة، قالت إن البلاد سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فيها إلى 802.
وكانت سنغافورة سجلت يوم الأربعاء الماضى 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، بعدما كانت قد أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة حدوث 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها لسكان عائدين من مناطق أخرى من العالم شهدت انتشارا للعدوى. ومن بين الإصابات الجديدة هناك 48 حالة لأشخاص عائدين من الخارج.

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فيروس كورونا

اصابات كورونا

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