سنغافورة تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 844

رويترز

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 844. وشهدت سنغافورة ثالث وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في وقت سابق اليوم.

وكانت قد أعلنت سنغافورة تسجيل ثالث وفاة لديها بفيروس كورونا بعد يوم من تخطي عدد حالات الإصابة 800 شخص. وقالت وزارة الصحة إن سنغافوريا في السبعين من عمره توفي بعد أن قضى 27 يوما في العناية المركزة وكانت لديه بعض المشكلات الصحية الأخرى.

وسجلت البلاد حالتي الوفاة السابقتين قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع وكانتا لمسنين أيضا لديهما مشكلات صحية أخرى.

وكانت وزراة وزارة الصحة فى سنغافورة، قالت إن البلاد سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فيها إلى 802 .