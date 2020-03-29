سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الأقصر - أحمد مرعى

قام اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، بجولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتابع سكرتير عام الأقصر، خلال الجولة التي شملت أحياء وسط وشرق وشمال وجنوب الأقصر، وحى المطار، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور.

ووجه اللواء أشرف موافى، بالاهتمام بمستوى النظافة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، والمتابعة الدورية من رؤساء الأحياء للمناطق السكنية ذات الكثافة المرتفعة، وإزالة المخلفات أولاً بأول، واستمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع.

رافق السكرتير العام فى جولته ، كلا من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، وحاتم جابر مسئول المتابعة الميدانية، وكلا من رئيس حى شمال ، ورئيس حى وسط.