اليوم السابع
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زحام على خدمات الانترنت بسنترال إدفو بأسوان رغم تحذيرات "كورونا".. صور

الأحد، 29 مارس 2020 12:34 م
زحام على خدمات الانترنت بسنترال إدفو بأسوان رغم تحذيرات "كورونا".. صور الزحام أمام سنترال إدفو رغم تحذيرات كورونا
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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شهد سنترال إدفو بمحافظة أسوان، صباح اليوم، الأحد، زحاما شديدا من قبل المواطنين، لدفع فواتير الإنترنت والحصول على شريحة الإنترنت لطلاب الثانوية العامة بجانب الحصول على خدمات التليفون المنزلى والإنترنت المختلفة رغم تحذيرات الحكومة بالتصدى لفيروس كورونا المستجد والتشديد على منع الزحام بين المواطنين فى المصالح الحكومية والخاصة للحصول على الخدمة.

وكان "اليوم السابع" رصد تجمع عدد كبير من المواطنين عملاء الإنترنت أمام سنترال أسوان الرئيسى بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان بالقرب من مجمع محاكم أسوان، واضطر العاملون فى السنترال إلى توجيه الزحام خارج مقر السنترال ودخول عدد محدود منهم للداخل لمنع التزاحم داخل المقر، إلا أن المواطنين تزاحموا أمام أبواب السنترال للتسابق فى الحصول على الخدمة أولا.

ومن جانبه، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مدير عام شركة الاتصالات بتوفير مقاعد للانتظار خارج صالة خدمات الإنترنت والتليفونات لمنع الاختلاط والتخفيف من مشقة الوقوف لحين السماح له بالدخول طبقًا للنداء الآلى ودوره فى دفع الرسوم.

واستدعى المحافظ الشرطة لتنظيم عملية الدخول والخروج لهذه المراكز مما ساهم فى القضاء على الازدحام، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالحد من التجمعات والتكدس أمام البنوك أثناء صرف المرتبات والمستحقات المالية للموظفين والعاملين، وأيضًا أمام مراكز الكمبيوتر وخدمات الإنترنت لتلقى طلبات العمالة الغير منتظمة.

وفى السياق ذاته، ناشد اللواء أشرف عطية، المواطنين الراغبين فى تسجيل بياناتهم ضمن منظومة العمالة الغير منتظمة بعدم الازدحام على مراكز الكمبيوتر وخدمات الإنترنت حيث أن وزارة القوى العاملة أتاحت أكثر من وسيلة لتسجيل البيانات من خلال رقم الواتس آب 01118963020، أو على نفس الرقم برسالة نصية، بجانب صفحة الفيس بوك الخاصة بمديرية القوى العاملة بأسوان، بالإضافة إلى التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة.

الزحام أمام سنترال إدفو رغم تحذيرات كورونا (1)
 

 

الزحام أمام سنترال إدفو رغم تحذيرات كورونا (2)
 

 

 

الزحام أمام سنترال إدفو رغم تحذيرات كورونا (3)
 

 

 

الزحام أمام سنترال إدفو رغم تحذيرات كورونا (4)
 

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