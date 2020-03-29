(أ ش أ)

قال سفير رومانيا بالقاهرة ميهاى شتيفان ستوبار، إن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى فرنسا وألمانيا لمدة 14 يوما بداية من 25 مارس باستثناء رحلات نقل السلع والبريد والرحلات الإنسانية والطبية الطارئة والتقنية المرخصة مشيرا إلى أن الحكومة الرومانية فرضت تعليقا مؤقتا لجميع أنشطة وخدمات التجزئة في المراكز التجارية والتسوق باستثناء المتاجر المختصة بالسلع الغذائية والمنتجات البيطرية والصيدلانية.

وأضاف السفير الروماني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- أنه تقرر فرض حظر الخروج من المنزل على المواطنين الرومانيين باستثناء الخروج لحالات ضرورية مثل العمل أو الشراء مستلزمات المنزل أو الذهاب لتلقي العلاج الضروري عند الطبيب. وأضح أن الاجراءات الحكومية تشمل عدم السماح بدخول الأراضي الرومانية من لا يحملون الجنسية الرومانية أو أي جنسية لأي دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي باستثناء أولئك الذين يعبرون رومانيا عبر ممرات محددة منظمة من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة، لافتا إلى فرض السلطات الرومانية الحجر الصحي بداية من 25 مارس على كل الأشخاص الذين يدخلون البلاد استنادا على البلاد التي جاءوا منها.

وسجلت الحكومة الرومانية منذ أسبوع، أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد. وحالة الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر 67 عاما كان مصابا بالسرطان في مرحلة متأخرة. وتأكدت إصابته بالفيروس يوم 18 مارس وكان يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة كرايوفا في جنوب رومانيا. وسجلت رومانيا 367 إصابة بفيروس كورونا وأعلنت حالة الطوارئ 16 مارس.

وكان برلمان رومانيا، وافق منتصف مارس على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة لودوفيتش اوربان، وهى ذات الحكومة التى فقدت الثقة فى الشهر الماضى، وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن حكومة أوربان حظيت بتأييد 286 من أعضاء البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ)، فيما صوت 23 عضوا ضدها .

وصرح مارسل سيولاكو زعيم حزب المعارضة الرئيسى /الديمقراطيون الاجتماعى/ بأن أعضاء الحزب صوتوا لصالح الحكومة الجديدة على الرغم من أن رئيسها أوربان لا يستحق التأييد لأن الشعب الرومانى فى حاجة إلى حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة فيروس كورونا المستجد بشكل سريع .

وكانت ذات الحكومة الرومانية برئاسة اوربان قد فقدت ثقة البرلمان فى الخامس من شهر فبراير الماضي.