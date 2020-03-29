وأضاف السفير الروماني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- أنه تقرر فرض حظر الخروج من المنزل على المواطنين الرومانيين باستثناء الخروج لحالات ضرورية مثل العمل أو الشراء مستلزمات المنزل أو الذهاب لتلقي العلاج الضروري عند الطبيب.

وأضح أن الاجراءات الحكومية تشمل عدم السماح بدخول الأراضي الرومانية من لا يحملون الجنسية الرومانية أو أي جنسية لأي دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي باستثناء أولئك الذين يعبرون رومانيا عبر ممرات محددة منظمة من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة، لافتا إلى فرض السلطات الرومانية الحجر الصحي بداية من 25 مارس على كل الأشخاص الذين يدخلون البلاد استنادا على البلاد التي جاءوا منها. 