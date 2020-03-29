روسيا وأرمينيا تبحثان التعاون بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد

أ.ش.أ

بحث رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، هاتفيا مع نظيره الأرمينى نيكول باشينيان، التعاون بشأن أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، وضرورة الحفاظ على العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين على نطاق واسع.

وذكرت الحكومة الروسية - في بيان، اليوم السبت - أن ميشوستين و باشينيان بحثا الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار عدوى فيروس (كورونا).

وأضاف البيان، أن الجانبين تناولا القضايا التي تتعلق بالتجارة الثنائية بين البلدين، وشددا على أهمية الحفاظ على التدفق التجاري للسلع بين روسيا وأرمينيا بشكل واسع النطاق.