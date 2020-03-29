روسيا تسجل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1534

أفادت مصادر إعلامية نقلا عن وزارة الصحة فى روسيا عن تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1534 شخصا، وفى وقت سابق أعلن محافظ مدينة سان بطرسبورج الروسية ألكسندر بيجلوف، أن أحد المرضى الذين خضعوا لفحوصات (كوفيد-19) أظهرت أنها إيجابية، قد توفى فى مستشفى المدينة "بوتكين".

وقال بيجلوف، للصحفيين عقب اجتماع بشأن الوقاية من فيروس "كورونا": "علمنا اليوم أن مريضا توفى فى مستشفى بوتكين. سيتم توضيح السبب بعد تشريح الجثة. لدينا بالفعل خسارة واحدة".

وأضاف، بأن هذا المريض أجرى فحصاً لـ(كوفيد-19) تبين بأنه إيجابى، من ناحية أخرى أعلنت غرفة العمليات في العاصمة وفاة مريضة أخرى فى موسكو تبلغ من العمر 69 عاماً وذلك خلال نقلها إلى المستشفى حيث تأكد أن لديها التهاب رئوى ثنائى.

وأعلنت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورنا" المستجد في روسيا، السبت، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 إصابة بفيروس كورونا فى 26 منطقة فى روسيا، ليبلغ إجمالى عدد الحالات فى البلاد 1264 حالة فى 62 منطقة.

كما جرى الإعلان عن تعافى 4 أشخاص مصابين بـ (كوفيد-19) خلال الـ24 الأخيرة، وفى المجموع تعافى 49 شخصا تماما.