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رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية أثناء حظر التجوال بالغربية.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 09:34 م
رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية أثناء حظر التجوال بالغربية.. صور رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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تشهد شوارع مدن وقرى محافظة الغربية حالة من الهدوء التام على الطرق السريعة والفرعية مع بدايه حظر التجوال فى السابعة مساء.

فيما تشهد الشوارع أعمال تطهير باستخدام المطهرات والكلور للحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع تراكمات  الاتربة من علي جانبي الطرق.

والتزم المواطنين بتفيذ قرار الحظر والجلوس فى المنازل، فيما خلت شوارع المحافظة من السيارات والمارة وانتشرت الدوريات الأمنية والاكمنه فى الشوارع، لمتابعه تنفيذ الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى  ذات السياق قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمرور فى شوارع مدينة طنطا لمتابعه مدى الالتزام بالحظر يرافقه رئيسا حى اول وثان طنطا.

كما تفقد أيضا اللواء طارق حسونه مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، الخدمات الأمنية والاكمنه المنتشره فى الشوارع.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (1)
رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (1)

 

رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (2)
رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (2)

 

رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (3)
رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (3)

 

رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (4)
رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (4)

 

رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (5)
رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (5)

 

رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (6)
رفع الأتربة وتطهير شوارع الغربية (6)

 

 

 


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