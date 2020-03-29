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رصد 20 حالة جديدة بفيروس كورونا فى الكويت وارتفاع أعداد المصابين لـ255

الأحد، 29 مارس 2020 11:26 ص
رصد 20 حالة جديدة بفيروس كورونا فى الكويت وارتفاع أعداد المصابين لـ255 متحدث الصحة الكويتية
كتب سمير حسنى

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أعلن الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، رصد 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 255 حالة، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى الآن.

وأعلن وزير الصحة الكويتى باسل الصباح اليوم تعافى 3 حالات مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين فى الكويت إلى 67 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتى قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

 

 
 
 

 


الكويت

كورونا

كوفيد 19

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